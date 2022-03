Calciomercato Lazio, per la porta spuntano due nomi

Il prossimo calciomercato della Lazio potrebbe ruotare attorno al ruolo del portiere. Il futuro di Reina e Strakosha, ma non solo…

Il prossimo calciomercato della Lazio potrebbe ruotare attorno al ruolo del portiere. Il futuro di Reina e Strakosha, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, è ancora tutto da decidere, ma si pensa già ai possibili eredi.

L’albanese appare lontanissimo da Roma e un nome caldo per la sua sostituzione potrebbe essere quello di Sergio Rico, in uscita dal Psg, Discorso diverso per lo spagnolo. Infatti, in causa di Europa centrata, il rinnovo sarebbe automatico. In caso di addio però la società potrebbe fiondarsi su Provedel, in scadenza con lo Spezia. Insomma, in casa Lazio le porte sono a dir poco girevoli.