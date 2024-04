Calciomercato Lazio, dalla Spagna sicuri: nuovo nome per la porta per quanto riguarda la squadra biancoceleste. I dettagli

Come riportato da Estadio Deportivo, la Lazio starebbe monitorando alcuni nomi per la prossima sessione di mercato.

Si guarda anche al ruolo di portiere, visto le situazioni in bilico di Provedel, in cerca di un accordo per il rinnovo, e Sepe, che farà ritorno alla Salernitana. I biancocelesti stanno osservando Rui Silva, portiere del Real Betis, che in estate sarà pronto ad ascoltare le offerte per l’estremo difensore.