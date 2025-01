Calciomercato Lazio, due opzioni di riserva all’orizzonte se sfuma Casadei: anche loro sperano in una chiamata

Calciomercato Lazio, ci sono due piani B se sfuma l’arrivo di Casadei nella Capitale: loro sperano in una chiamata. Le ultime

Il calciomercato Lazio è alla disperata ricerca di un centrocampista da regalare a Baroni in questi ultimi giorni della finestra invernale dei trasferimenti. Come spiega il Corriere dello Sport, visto il tira e molla del Chelsea per Casadei si deve prestare attenzione alle alternative.

Occhi sempre puntati su Fazzini e Payero, che sperano in una chiamata. Ma il tempo stringe e, nel caso del secondo, c’è sempre il problema liste (il posto di Castrovilli è ormai promesso al reintegro di Hysaj).