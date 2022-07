Calciomercato Lazio: piace Valeri della Cremonese. I dettagli

Calciomercato Lazio: nome nuovo per la fascia biancoceleste. Piace Emanuele Valeri della Cremonese

La Lazio ha messo gli occhi su uno dei migliori terzini della scorsa Serie B. Stiamo parlando di Emanuele Valeri, giocatore classe 1998 della Cremonese che ben si è distinto nell’ultima stagione in cadetteria.

Secondo TMW è un’idea per la Lazio, che ha sotto esame il suo profilo in attesa di capire se affondare il colpo. Decisiva, in tal senso, potrebbe già essere questa settimana.