Calciomercato Lazio, piace un centrocampista del Bologna: la situazione

Calciomercato Lazio, i biancocelesti hanno messo gli occhi su Nicolas Dominguez, centrocampista del Bologna: i dettagli

Spunta un nome a sorpresa per il centrocampo della Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana infatti, i biancocelesti seguono da vicino Nicolas Dominguez, mediano del Bologna in scadenza di contratto a giugno del 2024.

Sul piatto un’offerta di rinnovo fino al 2026 da 1.5 milioni con la risposta del calciatore che tarda ad arrivare. Tare segue interessato la situazione ma deve fare attenzione alla concorrenza della Fiorentina.