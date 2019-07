Calciomercato Lazio, per Milinkovic nessuna offerta ufficiale da parte del Manchester United: la situazione

Calciomercato Lazio, le ultime sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic

Il futuro di Milinkovic è sempre più un’incognita. Un anno dopo la storia si ripete ma, questa volta, il finale potrebbe cambiare. Davanti a certe cifre la Lazio non può dire di no, Lo sa bene Simone Inzaghi che, dal canto suo, ha già messo in preventivo la perdita del centrocampista. L’obiettivo di Lotito è quello di creare un’asta per monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Le squadre interessate al giocatore sono PSG e Manchester United.

Secondo Sky Sport, da parte degli inglesi non è stata fatta ancora una proposta ufficiale ma il Manchester si è reso disponibile a sborsare 80 milioni. Lotito ne chiede almeno 100. Filo diretto tra le due società che sono in contatto per trovare una soluzione. Attesi aggiornamenti.