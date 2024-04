Calciomercato Lazio, per il post Felipe Anderson spunta Colpani ma Tudor propone un suo fedelissimo

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste è già a lavoro per il post Felipe Anderson e circolano già i primi nomi

Nonostante manchino ancora alcune settimane, la Lazio è già a lavoro e non potrebbe essere altrimenti per il calciomercato. Il club biancoceleste con l’addio di Felipe Anderson vuole subito trovare il sostituto del brasiliano che tornerà in patria e vestirà la maglia del Palmeiras.

Secondo quanto riporta Gazzetta.it, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Colpani attualmente legato al Monza fino al 2028, ma non solo perchè oltre al calciatore dei brianzoli c’è anche il nome di Barak vecchia conoscenza di Tudor.