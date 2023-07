Calciomercato Lazio, per il centrocampo spunta un nome dalla Bundesliga oltre Ricci

Calciomercato Lazio, secondo quanto viene riportato da Alfredo Pedullà il club biancoceleste ha nel mirino un altro nome oltre il granata

La Lazio è a lavoro per rinforzare la rosa di Sarri in vista della stagione che è appena iniziata, e il club si sta concentrando in modo particolare sul centrocampo. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la società capitolina nella sua lista ha sempre come nome prioritario Samuele Ricci, ma nelle ultime ore spunterebbe un nuovo nome e si chiama Djibril Sow.

Il calciatore gioca in Bundesliga con l’Eintracht-Francoforte, e il giornalista spiega che in queste ore ci sono stati i contatti fra le parti, visto che il ragazzo ha rifiutato il rinnovo con il suo club, facendogli scendere il suo valore di mercato dai 20 iniziali ai 15 milioni attuali.