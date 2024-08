Calciomercato Lazio, Pellegrini TORNA in uscita: ora è a rischio TAGLIO! Il MOTIVO si spiega così

Calciomercato Lazio, Pellegrini torna ad essere uno dei nomi in uscita: ora è lui a rischio taglio. Svelato anche il motivo

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, Luca Pellegrini potrebbe presto tornare ad essere un nome in uscita nel calciomercato Lazio, considerando come non sia certamente un intoccabile della formazione biancoceleste.

Questo anche perchè bisogna registrare uno stallo sull’uscita di Hysaj, che non ha attratto offerte. In casa Lazio si vuole provare a non lasciare fuori rosa nessuno per la lista del campionato.