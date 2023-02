Calciomercato Lazio: Pellegrini acconto Juve per Milinkovic? Tifosi terrorizzati dall’eventuale addio del Sergente

Come scrive Il Messaggero i tifosi della Lazio hanno accolto benissimo Luca Pellegrini, ma ora sono terrorizzati che il terzino sinistro (e l’eventuale riscatto a 15 milioni, dilazionato in 5 anni), che dovrebbe già essere ridiscusso in estate, possa diventare un eventuale acconto per Milinkovic a giugno.

Tutto è possibile, ma ancora Lotito vuole tentare l’ultimo affondo in questo mese per il rinnovo, prima di rassegnarsi a cederlo a un anno dalla scadenza del contratto.