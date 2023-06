Calciomercato Lazio, Pedullà: «Una squadra in vantaggio per Frattesi» Le parole dell’esperto di mercato

Davide Frattesi non è solo obiettivo di mercato della Lazio, ma la concorrenza delle altre big di Serie A rimane altissima.

L’uomo mercato, Alfredo Pedullà, ha espresso la sua vicenda sulla questione a Sportitalia.

LE PAROLE-«La Roma ha mosso dei passi importanti per Frattesi. In questo momento i giallorossi, potendo contare sul famoso 30% della futura rivendita del calciatore pattuita a suo tempo e potendo inserire Volpato nella trattativa, ha forse le possibilità più concrete per Davide Frattesi»