Calciomercato Lazio, Pedullà: «Chiesa? Fin qui l’agente ha portato zero proposto. Suo papà…». Le parole del giornalista

Sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione di Federico Chiesa, giocatore in uscita dalla Juve e accostato anche al calciomercato Lazio.

LE PAROLE – «Al 10 agosto, l’agente di Federico Chiesa, ovvero Fali Ramadani, fin qui ha portato zero proposte. Se la tendenza dell’agente è quella di portarlo via dalla Juventus a parametro zero, un papà come Enrico dovrebbe pensare ai danni che suo figlio potrebbe avere restando per un’intera stagione ai margini del club bianconero. Anche perché non ci sarebbero margini per un suo reinserimento in rosa».