Calciomercato Lazio, il Betis si inserisce nella corsa a Pedro

Calciomercato Lazio, lunga fila di estimatori per Pedro: anche il Betis Siviglia sulle sue tracce. I dettagli

Se il calcio sta vivendo una situazione di emergenza, il calciomercato non si ferma mai e comincia ad entrare nel vivo. La Lazio vuole provare a prendere giocatori esperti, ma di sicuro rendimento, che saranno utili nella Champios della prossima stagione.

Ecco perchè Tare ha sondato i terreni sia per Lovren che per Pedro. Proprio lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Chelsea e non rinnoverà. Su di lui la concorrenza è serrata perché oltre ai biancocelesti, anche la Roma e la squadra allenata da Xavi, l’Al- Sadd, hanno chiesto informazioni. Inoltre, come riporta il portale Estadio Deportivo, nelle ultime ore, si sarebbe mosso anche il Betis Siviglia, contattando l’entourage del giocatore. Vediamo come si evolverà la situazione e quale squadra darà il benvenuto a Pedro.