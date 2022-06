Calciomercato Lazio, pazza idea Zielinski: ipotesi scambio con Luis Alberto

Calciomercato Lazio: i biancocelesti sognano Zielinski e pensano allo scambio con Luis Alberto

La Lazio studia le operazioni per la finestra di mercato estiva e, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i biancocelesti sarebbero stuzzicati dall’idea Piotr Zielinski. Sarri è pazzo del polacco che al Napoli ha un contratto in scadenza nel 2024 e non è più considerato incedibile.

La clausola rescissoria è alta, ma proprio la scarsa considerazione di Spalletti nei suoi confronti potrebbe aprire spiragli a una cessione a prezzi più bassi. E in quest’ottica, la Lazio potrebbe giocarsi una carta importante: ovvero Luis Alberto. Il Mago è in uscita, piace sempre in Spagna, ma nel caso in cui anche il Napoli dovesse palesarsi i biancocelesti sarebbero pronti a chiedere Zielinski in cambio. Al momento è solo un’idea, ma va registrata la stia di Sarri per il suo ex centrocampista.