Calciomercato Lazio, Parolo in scadenza: assalto del Parma

Marco Parolo, senatore della Lazio, è legato al club biancoceleste fino a giugno; nel frattempo, ci prova il Parma

Marco Parolo non figura più nell’undici titolare d’Inzaghi. Il suo ruolo, la sua importanza e le sue prestazioni comunque di livello, però, non sono in discussione. Il centrocampista è ormai uno dei senatori della Lazio: il primo a metterci la faccia, a fare bilanci, ad assumersi le responsabilità quando necessario.

In mezzo al campo è il jolly preferito del mister, il motorino della squadra: instancabile e generoso, talvolta letale con i suoi tagli in profondità per beffare gli avversari.

Il contratto che lega Parolo alla Lazio è in scadenza a giugno: il suo futuro è ancora da decidere e tutti i discorsi sono rimandati a fine stagione. Non perde tempo, però, il Parma che ha saggiato il territorio con il 34enne e fa sul serio: il centrocampista biancoceleste è nella lista dei possibili rinforzi, come sostiene La Gazzetta di Parma.