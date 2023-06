Lazio-Parisi, pista quasi tramontata: una big sta per chiudere con l’Empoli

Calciomercato Lazio, l’opzione Fabiano Parisi è quasi del tutto tramontata: la Juventus è pronta a chiudere con l’Empoli per il terzino

Secondo Repubblica Torino la Juventus sarebbe a un passo da Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli.

Il giovane esterno, impegnato ora in Romania con la Nazionale U21, era nel mirino anche della Lazio che però avrebbe fatto in tal senso un passo indietro. Semaforo verde per la Juve che deve solo chiudere con la società toscana.