Calciomercato Lazio, Tare ha un nuovo obiettivo per la fascia sinistra

La Lazio ha in mente un nuovo profilo per la fascia sinistra: Tare pensa a Fabiano Parisi dell’Avellino già per giugno

Nonostante il campionato sia fermo, per colpa della pandemia scatenatasi in tutto il continente europeo e non solo, il calciomercato è attivo e sono iniziati i primi contatti per le trattative che si faranno in estate.

La Lazio ha bisogno di rafforzare la sua catena di sinistra visto che Lulic, nonostante sia pronto per lui un rinnovo contrattuale, a livello fisico da poche certezze e Jony è ancora in fase di ambientamento. Per questo Tare ed il suo staff, come riporta TuttomercatoWeb, avrebbe messo gli occhi sul gioiellino classe 2000 dell’Avellino, Fabiano Parisi. Il ragazzo ha giocato fino ad ora 27 partite segnando 4 reti. Potrebbe arrivare direttamente a giugno per andare a farsi le ossa alla Salernitana.