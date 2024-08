Calciomercato Lazio, Fabiani CERCA un terzino sinistro: OFFERTO un vecchio obiettivo. Le condizioni di Pellegrini e Tavares preoccupano

Nelle prime due partite di campionato, visti l’incidente di Pellegrini e il ritardo di condizione di Tavares, Marco Baroni ha schierato Adam Marusic come terzino sinistro. Il montenegrino è abituato a giocare in quella posizione, ma l’allenatore biancoceleste preferirebbe avere un mancino su quella fascia.

Per questo motivo il calciomercato Lazio è alla ricerca di un giocatore di piede sinistro che potrebbe fare al caso di Baroni. Come riportato da Il Corriere dello Sport, nelle ultime ore è stato offerto Fabiano Parisi, vecchio obiettivo biancoceleste. Il terzino della Fiorentina, però, è un over e attualmente non potrebbe essere inserito nella lista per la Serie A.