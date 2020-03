Calciomercato Lazio, sondaggio per Pacheco come vice Strakosha

Lazio, l’ultima idea per il calciomercato è Pacheco: portiere dell’Alaves, monitorato come vice Strakosha

Gli stadi sono vuoti, i campi da gioco anche. Ma il calciomercato non si ferma mai, neppure in questa paralisi generale dello Sport. La Lazio continua a lavorare a fari spenti per trovare un vice Strakosha giovane e di buone prospettive: all’identikit sembra rispondere Pacheco dell’Alaves.

Come riportato da Calciomercato.it, il ragazzo è un classe 92, cresciuto tra le fila del Real Madrid e quelle della Nazionale spagnola Under 21, all’attivo ha 70 clean sheet: un buon biglietto da visita. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Wolfsburg, ma i capitolini starebbero già saggiando il terreno.