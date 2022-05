Calciomercato Lazio, per la porta c’è anche Ospina

Il calciomercato Lazio potrebbe ruotare attorno alla ricerca di un portiere. Sul taccuino c’è anche il nome di Ospina

Al di là di Sergio Rico e Carnesecchi, con lo spagnolo leggermente avanti, il 34enne colombiano potrebbe essere una soluzione a parametro zero. L’estremo difensore infatti non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Napoli e, come rivelato dal procuratore qualche giorno fa, sceglierà il suo futuro con tranquillità. L’ipotesi biancoceleste resta viva.