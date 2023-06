Calciomercato Lazio, Orsolini: Il Bologna è a caccia del suo sostituto

Orsolini, il club emiliano è a lavoro per la ricerca del sostituto del calciatore che è seguito tra i club anche dalla Lazio

Il nome che fa gola a diversi club è quello di Orsolini, il quale è seguito anche dalla Lazio per la sessione estiva di mercato. Il Bologna non vuole farsi cogliere impreparato e vuole cercare il sostituto. Il ds Sartori ha diversi nomi nella sua lista ovvero, Dodi Lukebakio dell’Hertha Berlino, Gustav Isaksen del Midtjylland, Facundo Pellistri del Manchester United, Diego Rossi del Fenerbahçe, ma in particolare Ngonge.