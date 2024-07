Calciomercato Lazio, RITORNO DI FIAMMA: offerto di nuovo LUI per sostituire Castellanos. Il club RIFLETTE

Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma in attacco per sostituire Castellanos: offerto di nuovo lui al club biancoceleste

Il Messaggero oggi in edicola si concentra sul calciomercato Lazio in attacco. Grande obiettivo in caso di addio di Castellanos (valutato 20 milioni di euro) è il greco Ioannidis del Panathinaikos, ma non vanno scartate le alternative.

Sarebbe stato nuovamente offerto il cartellino di Andrea Pinamonti, in uscita dal Sassuolo dopo la retrocessione in B del club neroverde. Uno sliding door continuo tra lui e il Taty: valutazioni in corso sulle prossime mosse.