Calciomercato Lazio, Marcos Leonardo in pole: già presentata un’offerta

Calciomercato Lazio, Marcos Leonardo del Santos è balzato in pole per l’attacco della prossima stagione: prima offerta inviata

Tra i tanti nomi per l’attacco emersi nel calciomercato Lazio attuale quello di Marcos Leonardo sta balzando in pole. Come riferito dal Corriere dello Sport, dopo che le piste Milik e Simeone sembrano essersi arrenate, Lotito è tornato sul centravanti brasiliano classe 2003 che ha già ricevuto il benestare di Sarri.

La Lazio avrebbe già formulato una prima offerta da 15 milioni di euro rifiutata dal Santos che ne chiede 20. I margini per trovare un’intesa sembrano decisamente esserci.