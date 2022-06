Calciomercato Lazio: offerta per un gioiellino del Santos. I dettagli

Calciomercato Lazio: il club biancoceleste ha messo gli occhi su un gioiellino del Santos. Tutti i dettagli

La Lazio si muove per il futuro. Secondo quanto riporta GazetaEsportiva, il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Pedrinho, talento della formazione Under20 del Santos.

Ma non solo, il quotidiano afferma che il giocatore ha tra le mani una proposta della Lazio: un triennale che i rappresentanti del ragazzo giudicano “molto interessante”. Il ragazzo ora si trova in Italia per formalizzare alcune pratiche burocratiche ed ottenere il passaporto italiano, dopodiché si potrà concentrare sul futuro visto che il suo contratto è in scadenza quest’anno.