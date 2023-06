Luis Alberto, il retroscena: la Lazio ha detto no a quell’offerta

Calciomercato Lazio, negli ultimi giorni è arrivata un’importante offerta dalla Francia per Luis Alberto: no di Lotito

Luis Alberto è uno dei nomi più appetibili in uscita del calciomercato Lazio. Come riporta Il Messaggero, negli ultimi giorni il Marsiglia ha presentato un’importante offerta per il Mago.

Sul piatto 12 milioni di euro per il cartellino e un triennale da 3 milioni netti al calciatore. No secco di Lotito che punta a blindare fino al 2027 il numero 10.