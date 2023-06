Calciomercato Lazio, la Juve si muove per Milinkovic: tripla offerta a Lotito

Calciomercato Lazio, la Juve è l’unica squadra che ha presentato tre diverse offerte ufficiose per Milinkovic: i dettagli

Il nome di Milinkovic-Savic resta al centro dei discorsi in uscita del calciomercato Lazio. Come riporta Il Messaggero, l’unica squadra che si è mossa ufficiosamente per il serbo è la Juventus che ha messo sul piatto tre diverse offerte.

La prima prevede un esborso solo cash sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Le altre due invece basate solo sul possibile scambio di calciatori: la prima vedrebbe Sergej alla Continassa in cambio di Kulusevski e la permanenza di Luca Pellegrini a Formello; la seconda prevedrebbe sempre il trasferimento a titolo definitivo del terzino più Arthur (piace a Sarri che però preferisce Rovella) e una corsia preferenziale su Milik.