Calciomercato Lazio, offerta da parte di un club cinese per Felipe Caicedo che dice no per rimanere a Roma secondo il Corriere dello Sport

E’ tempo di calciomercato: al via oggi la sessione invernale e in casa Lazio si parla di cessioni e trasferimenti, anche di quelli incedibili come Caicedo. Secondo il Corriere dello Sport infatti al numero 20 biancoceleste sarebbe stato offerto un contratto da parte di un club cinese. La Salary Cap che entrerà in vigore proprio in questa sessione di mercato cinese prevede un tetto massimo di 3 milioni più bonus contro il rinnovo firmato dal Panterone con la Lazio fino al 2022 con un guadagno fino a 2 milioni più bonus, per arrivare a più di 4. Ma Caicedo ha detto categoricamente no e alla Lazio non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale. L’ecuadoriano ha scelto i colori biancocelesti per raggiungere l’obiettivo Champions, dopo aver messo la firma su vittorie importanti.