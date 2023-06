Calciomercato Lazio, prima offerta per Gedson Fernandes: la risposta del Besiktas

Calciomercato Lazio, prima offerta del club biancoceleste al Besiktas per Gedson Fernandes: arriva la risposta del club turco

Come riferito dal Corriere dello Sport, uno dei nomi in pole per il centrocampo nel calciomercato Lazio è quello di Gedson Fernandes.

Nelle ultime ore Lotito avrebbe presentato una prima proposta di prestito con diritto di riscatto rifiutata dal Besiktas che per cedere il ragazzo, forte anche del grande interesse di una squadra di Premier League, chiede 40 milioni di euro. L’affare potrebbe essere fattibile solo se il Besiktas abbasserà di circa la metà le proprie pretese economiche.