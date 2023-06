Calciomercato Lazio: Luis Alberto, l’Arabia chiama. Ma Lotito vuole blindarlo

Calciomercato Lazio, le sirene arabe ingolosiscono Luis Alberto: muro di Lotito che vuole blindare il Mago spagnolo

La situazione legata a Luis Alberto sarà un tema caldissimo del calciomercato Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, trovano conferme le indiscrezioni sull’offerta araba da 30 milioni complessivi per 5 anni allo spagnolo e 15 per il cartellino al club biancoceleste.

Lotito al momento fa muro: nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro con gli agenti di Luis Alberto. Il classe ’92, che al momento con i bonus supera di poco i 3.5 milioni, vuole lo stesso ingaggio di Immobile: 4 milioni più bonus.