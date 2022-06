Calciomercato Lazio, occhi su Vasquez: sfida con la Fiorentina

Calciomercato Lazio: i biancocelesti monitorano Vasquez del Genoa per la difesa. Sul calciatore anche la Fiorentina

Non solo Romagnoli e Casale per la difesa. La Lazio si guarda intorno per rinforzare il reparto arretrato e, come riportato da La Repubblica, resta interessata a Johan Vasquez del Genoa.

Il messicano vuole restare in Serie A e per i biancocelesti potrebbe essere un’occasione. Sul difensore, però, forte il pressing anche della Fiorentina.