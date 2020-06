Calciomercato Lazio, occhi puntati sul giovane Kim Min-Jae

Occhi puntati sul campionato cinese per Tare e la Lazio che, secondo i media inglesi, starebbe osservando il giovane Kim Min-Jae

Lazio su Kim Min-Jae, questo è quanto riporta l’edizione odierna del The Guardian, che parla di un interesse del ds Tare per il giovane difensore sudcoreano. Classe 1996, il difensore gioca attualmente nel campionato cinese, tra le fila del Beijing Guoan, ed è ritenuto una grande promessa a livello mondiale, tanto da attirare gli occhi di club come Lipsia, PSV ed Everton.

La valutazione di 15 milioni di euro, però, potrebbe frenare l’interesse dei club, non convinti di spendere tali cifre per un calciatore che, ad oggi, non ha rivestito palcoscenici importanti.