Calciomercato Lazio, occhi su due vecchi pallini di Tare

La Lazio continua a muoversi sul calciomercato: in entrata, il ds Tare ha messo gli occhi su due vecchi obiettivi

Ancora movimenti di calciomercato per la Lazio, che deve prima risolvere la questione legata al nuovo allenatore. Con Maurizio Sarri che ancora non ha firmato e con l’ansia che aumenta, però, la società sta già lavorando per costruire la rosa della prossima stagione, anche con vecchi nomi che tornano di moda.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds Tare avrebbe messo nuovamente gli occhi su due obiettivi del passato: si tratta di Milot Rashica e Xherdan Shaqiri. Il primo, classe 1996, è in forza al Werder Brema e potrebbe essere utilizzato come ala o come seconda punta: il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Stesso valore per lo svizzero del Liverpool, che potrebbe essere impiegato nelle stesse posizioni.