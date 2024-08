Calciomercato Lazio, loro tre sono ancora IN LISTA: possibili OCCASIONI per il futuro. Fabiani li segue sempre

Calciomercato Lazio, tre nomi sempre in lista per i biancocelesti: Fabiani segue queste possibili occasioni per il futuro

Il calciomercato Lazio è sempre in cerca di possibili occasioni per il futuro, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. I biancocelesti possono spendere circa 15 milioni di euro per un jolly d’attacco e il DS Fabiani non perde di vista tre nomi.

Sono sempre quelli di Diao, Fernandez-Pardo e Bellingham jr., talenti di prospettiva che piacciono al club capitolino nell’ottica del progetto di ringiovanimento voluta a partire da questa stagione. Il Messaggero spiega come Lotito preferirebbe spendere quella cifra per uno di questi talenti piuttosto che per giocatori già fatti e finiti come Laurienté.