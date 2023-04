Calciomercato Lazio, occasione Uribe: la decisione del colombiano

Calciomercato Lazio, Matheus Uribe occasione a costo zero: il colombiano aspetta i biancocelesti ma la concorrenza è alta

Come riportato dal Corriere dello Sport, una grande occasione per il calciomercato Lazio è rappresentata da Matheus Uribe, centrocampista colombiano del Porto di 32 anni in scadenza di contratto a fine stagione e con nessuna intenzione di rinnovare.

Lotito e Sarri ci stanno pensando col calciatore che avrebbe deciso di aspettare i biancocelesti anche se la concorrenza è tantissima. Uribe ha già rifiutato un’offerta del Marsiglia e avrebbe ricevuto un’offerta da 3 milioni di euro dall‘Atletico Madrid e una, leggermente più bassa, dal Flamengo. Come riferito da O Jogo inoltre, al ragazzo sarebbe stata prospettata da una squadra italiana un’offerta da 14 milioni complessivi per tre anni. Troppo alta per essere della Lazio che non vorrebbe spingersi oltre i 2.5 milioni.