Calciomercato Lazio, accelerata per il parametro zero: la possibile offerta

Calciomercato Lazio, forte interesse per Uribe, centrocampista del Porto in scadenza di contratto: la possibile offerta

Potrebbe esserci un’accelerata importante per quanto riguarda il prossimo calciomercato Lazio. Come riporta Il Tempo, la candidatura di Uribe del Porto, mediano di 32 anni in scadenza a fine stagione, sta prendendo piede in maniera importante in casa biancoceleste.

Nonostante la forte concorrenza, in particolare dell’Atletico Madrid, la Lazio potrebbe mettere sul piatto un triennale da 2 milioni di euro a stagione più bonus. La pista va seguita con attenzione.