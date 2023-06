Calciomercato Lazio, stanziata la cifra per Zielinski: i dettagli

Calciomercato Lazio, se non dovesse rinnovare con il Napoli i biancocelesti pianificheranno l’assalto a Zielinski: le ultime

Uno dei nomi in cima alla lista di Maurizio Sarri per il prossimo calciomercato Lazio è quello di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli in scadenza nel 2024 e ancora lontano dal rinnovo con il club di De Laurentiis.

Se le parti non dovessero trovare una soluzione, Lotito sarebbe pronto ad andare all’assalto dell’ex Udinese stanziando un’offerta da 20 milioni di euro per il cartellino. Lo riporta Il Corriere dello Sport.