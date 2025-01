Calciomercato Lazio, salta quell’obiettivo: è ad un passo dal firmare con un’altra squadra

Calciomercato Lazio, sfumato quell’obiettivo a centrocampo: il calciatore ha trovato l’accordo con un’altra squadra

Sempre più lontano Michael Folorunsho dal calciomercato Lazio: il centrocampista del Napoli è ad un passo dalla Fiorentina.

Come riportato da TMW c’è l’accordo tra tutte le parti: prestito con obbligo di riscatto a giugno per 8-9 milioni di euro e per il calciatore un contratto quadriennale. I biancocelesti hanno concentrato il loro interesse su altri profili: Fazzini in primis e Casadei.