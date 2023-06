Calciomercato Lazio, intesa Sarri-Milik: ecco cosa manca per chiudere

Calciomercato Lazio, telefonata tra Maurizio Sarri e Arek Milik: il polacco dà l’ok al trasferimento. Lotito tratta col Marsiglia

Arek Milik è il grande obiettivo del calciomercato Lazio per il ruolo di vice Immobile. Come riferito dal Corriere dello Sport, dopo che lo scorso 10 giugno è decaduto il diritto di riscatto della Juve dal Marsiglia per 9 milioni di euro bonus inclusi, Sarri ha contattato l’attaccante incassando la piena disponibilità al trasferimento.

Lotito ha cominciato dunque la trattativa con il Marsiglia che in virtù di un contratto in scadenza nel 2025 chiede 10 milioni di euro per lasciarlo partire. Le sensazioni restano assolutamente positive.