Calciomercato Lazio, tutto su Marcos Leonardo: Santos avvisato dell’offerta in arrivo

Calciomercato Lazio, Lotito e Sarri hanno scelto Marcos Leonardo come vice Immobile: in arrivo l’offerta al Santos

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio ha deciso di puntare su Marcos Leonardo come vice Immobile nella prossima stagione.

Il Santos, in grave crisi economica, valuta il suo gioiello classe 2003, 8 reti e 3 assist in 21 partite nell’ultima stagione, 15 milioni di euro. Il club biancoceleste non ha fatto ancora partire una proposta ufficiale ma ha informato il club brasiliano di essere pronta a presentare un’offerta tra i 10 e i 12 milioni di euro. Soldi che potrebbero bastare per convincere i brasiliani.