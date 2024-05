Calciomercato Lazio, un obiettivo del club si allontana: cosa succede. Le ultime in vista del mercato estivo

La Lazio continua a seguire l’evolversi delle trattative che riguardano Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, seguito da molti club di Serie A.

Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, nelle scorse ora ha sostanzialmente preannunciato che l’islandese verrà ceduto in estate, arriva un indizio social che fa sognare i tifosi. Il calciatore è stato avvistato a Milano, mentre si trovava in un noto bar in Corso Venezia. La notizia arriva dal profilo X dello youtuber Fabio Bergomi.