Calciomercato Lazio, un altro nome sfuma a centrocampo? Fiorentina pronta a chiudere

Calciomercato Lazio, dopo che è sfumato Casadei i biancocelesti rischiano di perdere un altro obiettivo: Fiorentina in vantaggio

Dopo il colpo sfumato di Casadei il calciomercato Lazio è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo di Baroni. Uno dei nomi accostati era quello di Cher Ndour, centrocampista della PSG in prestito al Besiktas.

Come riportato però da Fabrizio Romano la Fiorentina è in vantaggio e starebbe parlando con il club francese per ultimare gli ultimi dettagli per il trasferimento in viola, chiudendo quindi il prestito con i turchi in anticipo.