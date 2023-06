Berardi-Lazio, il Sassuolo fa il prezzo: la strategia dei biancocelesti

Calciomercato Lazio, il Sassuolo fissa il prezzo per Berardi: Lotito deve battere la concorrenza del Milan per l’esterno

Domenico Berardi resta uno dei grandi obiettivi del calciomercato Lazio. Come riferito da Alfredo Pedullà, il Sassuolo avrebbe deciso di abbassare il prezzo della scorsa estate da 35 milioni a 20+5 di bonus.

Lotito, per abbassare l’esborso cash, è pronto ad inserire Matteo Cancellieri come contropartita tecnica. Il patron deve battere la concorrenza del Milan: Pioli è un grande estimatore del ragazzo tanto da chiederlo a Maldini addirittura da due anni. Per i rossoneri l’alternativa è rappresentata da Zaniolo.