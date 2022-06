Calciomercato Lazio, Sarri ha scelto il made in Italy

Giocatori italiani o che comunque provengano e conoscano bene la Serie A: queste le indicazioni di Sarri per il calciomercato della Lazio

Carnesecchi per la porta, Romagnoli e Casale per la difesa, Ilic per il centrocampo e Caputo per l’attacco: questi i nomi prediletti per il mister. I tempi si allungano e forse non tutti gli obiettivi potranno essere centrati. Ma la scelta di Sarri è chiara: per non sbagliare si punta sul made in Italy.