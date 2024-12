Calciomercato Lazio, individuati gli obiettivi a centrocampo: c’è un nodo che preoccupa. La situazione

Calciomercato Lazio, gli ultimi aggiornamenti in vista dell’apertura del mercato invernale

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio il primo obiettivo per il centrocampo è quello di Belahyane del Verona, per cui Setti chiede 20 milioni di euro, una cifra elevata che andrebbe a influenzare la trattativa.

Una valida alternativa a Belahyane potrebbe essere Cesare Casadei, di proprietà del Chelsea. Il club londinese però crede fermamente nel valore del calciatore e non ha intenzione di privarsene a titolo definitivo, ma solo in prestito secco.