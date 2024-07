Calciomercato Lazio, nuovo tentativo del Marsiglia per Carboni

Calciomercato Lazio, nuovo rilancio del Marsiglia per Valentin Carboni dell’Inter, nome accostato anche i biancocelesti

Il futuro di Valentin Carboni rimane uno delle principali tematiche ancora da risolvere per l’Inter. Come riportato da Alfredo Pedullà nel suo canaleYouTube, il Marsiglia starebbe preparando un nuovo tentativo per l’argentino, nei radar del calciomercato Lazio.

LA SITUAZIONE – «In uscita a parte Correa, il campo principale resta quello di Valentin Carboni. Il Marsiglia ha fatto una spesa importante e non mi meraviglierei se ci fosse un nuovo tentativo. L’Inter chiede almeno 35 milioni di euro con obbligo di riscatto e vuole mantenere il controllo del cartellino del giocatore anche in caso di cessione»