Calciomercato Lazio, Fabiani pensa al colpo a stelle e strisce: piace quel giocatore in MLS

Calciomercato Lazio, Fabiani guarda al campionato statunitense: piace quel giocatore per rinforzare l’attacco

Non si chiude il calciomercato Lazio dopo l’arrivo di Arijon Ibrahimovic e anzi, Fabiani allarga il suo raggio d’azione per trovare i rinforzi giusti anche in nuovi campionati, come la MLS.

Come riportato dal portale inglese Transferfeed il nuovo obiettivo sarebbe Mateusz Bogusz, polacco classe 2001 dell’LAFC. Si tratta di un calciatore che può giocare su tutto il fronte offensivo: trequarti, esterno e anche punta. Un passato in Premier al Leeds e in Spagna a Ibiza. Non solo i biancocelesti, sul polacco ci sono anche il Cruz Azul in Messico e il Celtic in Scozia.