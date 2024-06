Calciomercato Lazio, NUOVO nome per l’attacco: spunta la richiesta per la cessione. Gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, in casa Lazio per l’attacco piace Viktor Djukanovic dell’ Hammarby. La richiesta per la cessione è di 7 milioni.

Sempre in entrata, non c’è ancora la chiusura per Fisayo Dele-Bashiru dell’Hatayspor. Vedremo se ci saranno sviluppi nel corso del mercato estivo.