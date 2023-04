Calciomercato Lazio: individuato un nuovo centrale. È il tassello per completare la difesa perfetta? Piace il baby dell’Empoli

Come riportato da Il Messaggero nei radar del calciomercato Lazio spunta anche il nome di Gabriele Guarino, giovane difensore diciannovenne dell’Empoli assistito da Ramadani.

Il ragazzo non ha ancora esordito in Prima Squadra ma promette molto bene: in Primavera 1 ha collezionato 2 gol e 15 presenze. È un’idea che potrebbe diventare concreta in estate: l’ultimo tassello per completare una difesa ormai quasi perfetta?