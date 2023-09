Calciomercato Lazio: ecco il nuovo centrocampista. Costa 25 milioni, due cessioni per sbloccarlo

Calciomercato Lazio: ecco il nuovo centrocampista. Costa 25 milioni, due cessioni per sbloccare il colpo già a gennaio

Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto sulle situazioni Basic e Vecino in ottica calciomercato Lazio. Il croato ha rifiutato ogni trasferimento in estate. C’è stato un sondaggio del Trabzonspor, è rimasto tale. Basic è stato escluso dalla lista Champions, non è bastato per convincerlo a valutare altre destinazioni.

Per il centrocampo resta in orbita Mats Wieffer, 23 anni, olandese. Era stato trattato a metà agosto, la richiesta era e resta di 25 milioni. Non sembra un acquisto da mercato invernale, a meno che Lotito non riesca a incassare cifre record dalle eventuali cessioni di Vecino e Basic.