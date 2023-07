Calciomercato Lazio, nuova pretendente per Raul Moro. La notizia arriva dalla Spagna. Il Real Valladolid di Ronaldo avrebbe particolarmente apprezzato le prestazioni dello spagnolo

Come riporta La Nueva España, c’è una nuova pretendente per Raul Moro, giocatore di proprietà della Lazio con la quale ha un contratto fino al 2025, e che è rientrato dal prestito al Real Oviedo che però non vorrebbe privarsene e starebbe cercando il modo per poterlo confermare nella propria rosa.

La nuova pretendente per lo spagnolo sarebbe il Real Valladolid di Ronaldo, che ha particolarmente apprezzato le prestazioni del giocatore. L’ultima parola spetterà ai biancocelesti, in base alla proposta che verrà presentata.